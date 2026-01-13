Richiamato lotto di mozzarella di bufala per tossina tossica

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di un lotto di mozzarella di bufala campana DOP Contadina a causa della rilevazione di una micotossina potenzialmente cancerogena, derivante dalla contaminazione del mangime degli animali. La sostanza, l’aflatossina B1, può essere secreta nel latte e rappresentare un rischio per la salute. Si raccomanda di verificare la presenza di eventuali avvisi e di seguire le indicazioni ufficiali.

AGI - "La presenza di una micotossina tossica potenzialmente cancerogena derivante dalla metabolizzazione dell' aflatossina B1 (la più comune) negli animali, secretata nel latte di animali alimentati con mangimi contaminati", è la motivazione che ha spinto il Ministero della Salute a richiamare in via precauzionale un lotto di mozzarella di bufala campana DOP a marchio Contadina. Il richiamo è dovuto specificamente al rischio chimico, in particolare per sospetto superamento dei limiti di legge dell'aflatossina M1. Il lotto in questione è il 25349, con confezione da 125 grammi e scadenza il 19 gennaio.

