Ricerca il Cnr scopre una tecnica per predire le malattie neurologiche

Il Cnr-Isof, in collaborazione con la Boston University, ha sviluppato una nuova tecnica per prevedere le malattie neurologiche. Attraverso l’analisi delle strutture proteiche degli astrociti, cellule essenziali del cervello, questa metodologia permette di individuare differenze chiave che potrebbero facilitare diagnosi più precoci e approfondite. Uno sviluppo importante per la ricerca neuroscientifica e la medicina preventiva.

Una tecnica innovativa sviluppata da un team di ricerca del Cnr-Isof in collaborazione con la Boston University ha permesso di individuare differenze cruciali nelle strutture proteiche degli astrociti, cellule cerebrali fondamentali per il corretto funzionamento del cervello. Lo studio, pubblicato sulla rivista Advanced Science, ha portato all’identificazione di una vera e propria “firma proteica”, in grado di fornire indicazioni sullo stato di salute degli astrociti e di distinguere le cellule sane da quelle malate. La ricerca nasce da una collaborazione pionieristica tra Italia e Stati Uniti ed è stata guidata dal gruppo della professoressa Michelle Y. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

