Ricerca cnr | con imaging potremo predire malattie neurologiche

Una ricerca condotta dal Cnr-Isof in collaborazione con la Boston University ha identificato differenze nelle strutture proteiche degli astrociti, cellule fondamentali per la salute cerebrale. Questa scoperta apre nuove possibilità di imaging per la diagnosi precoce di malattie neurologiche, migliorando le capacità predittive e di intervento. L’innovazione rappresenta un passo avanti importante nel campo delle neuroscienze e delle tecniche di diagnosi medico-scientifiche.

Una tecnica innovativa, sviluppata da un team di ricerca del Cnr-Isof in collaborazione con la Boston University, ha portato alla luce differenze fondamentali nelle strutture proteiche degli astrociti, che sono cellule cerebrali essenziali per mantenere la salute del cervello. Grazie a questo studio, è stata identificata una 'firma proteica' che permette di ottenere informazioni significative sullo stato di salute di queste cellule, confrontando quelle in buone condizioni con quelle malate. L'importanza di questi risultati è ben illustrata in un articolo recentemente pubblicato sulla rivista scientifica Advanced Science.

