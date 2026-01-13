Ricerca 200mila dollari a scienziato Cattolica Roma per nuove cure anti-Alzheimer

Un finanziamento di 200.000 dollari è stato assegnato a Cristian Ripoli, docente di Fisiologia presso l’Università Cattolica di Roma, per sostenere ricerche innovative contro l’Alzheimer. Questa iniziativa, promossa da Airalzh Onlus e Fondazione Armenise-Harvard, mira a favorire lo sviluppo di nuove terapie e approfondimenti scientifici sulla malattia. Il contributo rappresenta un passo importante nel panorama della ricerca italiana dedicata a questa patologia.

(Adnkronos) – Nuova iniezione di fondi per la ricerca italiana contro l'Alzheimer. Cristian Ripoli, professore ordinario di Fisiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma, è il vincitore del bando da 200mila dollari di Airalzh Onlus (Associazione italiana ricerca Alzheimer) e Fondazione Armenise-Harvard, rivolto a scienziati giunti a .

Alzheimer: Airalzh e Armenise Harvard, 200mila dollari a Cristian Ripoli (Università Cattolica) per ricerca volta a migliorare funzionamento sinapsi nei malati - Sviluppare proteine ingegnerizzate capaci di intervenire sul malfunzionamento sinaptico che caratterizza le persone affette dalla malattia di Alzheimer: è l’obiettivo del progetto di ricerca di Cristi ... agensir.it

Ricerca: Alzheimer, grant a Cristian Ripoli da Airalzh e Fondazione Armenise Harvard - 'Mid Career Award 2025' da 200mila euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - ilsole24ore.com

