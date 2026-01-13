Ricerca 200mila dollari a scienziato Cattolica Roma per nuove cure anti-Alzheimer

Un finanziamento di 200.000 dollari è stato assegnato a Cristian Ripoli, docente di Fisiologia presso l’Università Cattolica di Roma, per sostenere ricerche innovative contro l’Alzheimer. Questa iniziativa, promossa da Airalzh Onlus e Fondazione Armenise-Harvard, mira a favorire lo sviluppo di nuove terapie e approfondimenti scientifici sulla malattia. Il contributo rappresenta un passo importante nel panorama della ricerca italiana dedicata a questa patologia.

(Adnkronos) – Nuova iniezione di fondi per la ricerca italiana contro l'Alzheimer. Cristian Ripoli, professore ordinario di Fisiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma, è il vincitore del bando da 200mila dollari di Airalzh Onlus (Associazione italiana ricerca Alzheimer) e Fondazione Armenise-Harvard, rivolto a scienziati giunti a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

