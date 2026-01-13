Da trent’anni, Ricci & Capricci offre servizi di parrucchieria qualificata, mantenendo alta la qualità e la cura per i clienti. Con un’esperienza consolidata e un approccio attento alle esigenze individuali, il salone si conferma un punto di riferimento nel settore. Festeggiamo tre decenni di professionalità e passione, continuando a proporre soluzioni di stile e benessere per ogni cliente.

Il salone di parrucchieria ‘ Ricci & Capricci ’ spegne 30 candeline. Trent’anni di attività alle spalle con l’entusiasmo del primo giorno. La titolare Catia Calvaresi ha festeggiato domenica con tutto lo staff, amici, clienti e le persone che più hanno contribuito al successo di questa storica realtà imprenditoriale lamense, in particolar modo i genitori e i collaboratori. C’erano davvero tutti, dal sindaco Mauro Bochicchio, alle clienti storiche, agli amici e i conoscenti. Catia ha raccontato che ha aperto il salone con la forza della gioventù e un carico di sogni da realizzare. Giorno dopo giorno ha scoperto, a suon di storie, racconti, abitudini e dialoghi con la clientela, la bellezza di questa professione che da allora non lo ha più abbandonata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Ricci & Capricci’: "30 anni di passione"

