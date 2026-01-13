Riccardo Salvagno la sua auto ritrovata in Spagna | l’ipotesi della fuga con un complice

13 gen 2026

Si approfondiscono le indagini sul caso di Sergiu Tarna, il giovane moldavo ucciso a Mira nella notte di Capodanno. Tra le ipotesi allo studio degli investigatori, quella di una fuga con un eventuale complice, legata anche alla recente scoperta dell’auto di Riccardo Salvagno in Spagna. Restano da chiarire i dettagli di questa vicenda, mentre le autorità continuano le verifiche per fare luce sulla vicenda.

Nuovi sviluppi emergono nel caso dell’ omicidio di Sergiu Tarna, il 25enne di origine moldava ucciso a colpi di pistola nella notte del 31 dicembre a Mira. L’ auto di Riccardo Salvagno, vigile urbano di Venezia e principale indagato, è stata ritrovata a Valencia, in Spagna, dove l’uomo l’aveva lasciata per prendere un aereo diretto a Tenerife e successivamente rientrare in Italia, a Venezia. Secondo fonti qualificate riportate da Fanpage.it, in Spagna si trova anche la madre di Salvagno, ma non risulta coinvolta nel supporto alla fuga. Tuttavia, gli investigatori sono certi che qualcuno abbia aiutato l’uomo nelle ore immediatamente successive all’omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

