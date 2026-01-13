Riccardo morto a Crans-Montana autopsia shock | Ha tentato di salvarsi lo hanno calpestato

L’autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti, il sedicenne deceduto a Crans-Montana durante la notte di Capodanno, è stata conclusa. Tuttavia, ulteriori dettagli sulle cause della morte richiederanno ancora alcuni giorni di approfondimenti. Riccardo avrebbe cercato di salvarsi prima di essere calpestato, ma le circostanze esatte sono ancora da chiarire.

L’autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti si è conclusa, ma per chiarire con precisione le cause della morte del sedicenne romano, deceduto la notte di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana, serviranno ancora diversi giorni. I medici dell’ospedale Gemelli di Roma hanno riscontrato numerose lesioni sul corpo del ragazzo, compatibili sia con gli effetti dell’ incendio sia con il calpestamento della folla. Secondo le testimonianze raccolte, durante la fuga dalle fiamme i presenti avrebbero tentato di mettersi in salvo attraverso un’unica via di uscita, poiché le altre sarebbero state chiuse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

