Riccardo morto a Crans-Montana autopsia shock | Ha tentato di salvarsi cosa gli hanno fatto

L’autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti, il sedicenne deceduto a Crans-Montana durante la notte di Capodanno, ha fornito alcune prime indicazioni, ma le cause della morte rimangono ancora in fase di approfondimento. Riccardo aveva cercato di salvarsi, ma le circostanze e i dettagli degli interventi subiti sono oggetto di ulteriori analisi. Restano da chiarire i motivi che hanno portato alla tragica fine del giovane.

L'esame autoptico eseguito sul corpo di Riccardo Minghetti, il sedicenne romano deceduto nella notte di Capodanno all'interno del locale Le Constellation di Crans-Montana, si è concluso nelle sue fasi principali, ma il quadro sulle cause della morte non è ancora definitivo. I medici legali dell'ospedale Gemelli di Roma hanno rilevato molteplici lesioni distribuite sul corpo del ragazzo, compatibili sia con l'azione del fuoco e del calore sprigionatosi dall' incendio, sia con dinamiche di schiacciamento da parte della folla in fuga.

Riccardo morto a Crans-Montana, autopsia shock: "Ha tentato di salvarsi, lo hanno calpestato" - L'autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti si è conclusa, ma per chiarire con precisione le cause della morte del sedicenne romano, deceduto la notte di

Riccardo Minghetti, morto a Crans-Montana: la salma a Roma. l papà di Tamburi: «Sono morto con lui»

Parlano i genitori di Riccardo Minghetti, il giovane morto nella strage di #CransMontana #DentroLaNotizia

