Riccardo morto a Crans-Montana autopsia choc | sul 16enne diverse lesioni da calpestamento

L’autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti, 16 anni di Roma, deceduto nella notte tra 31 dicembre e 1° gennaio a Crans-Montana, ha rivelato diverse lesioni da calpestamento. L’esame, completato nelle ultime ore, fornisce dettagli importanti sulle cause della sua morte. Le autorità continuano le indagini per chiarire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

L’esame autoptico sul corpo di Riccardo Minghetti, il ragazzo di 16 anni di Roma morto nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio nel locale Le Constellation di Crans-Montana, è stato completato nelle scorse ore. Le verifiche medico-legali, svolte nella Capitale dopo il rientro della salma dalla Svizzera, rappresentano un passaggio decisivo per ricostruire con precisione la dinamica degli ultimi istanti vissuti dal giovane durante l’incendio e la successiva fuga di massa. Dalle prime risultanze emergono lesioni multiple sul corpo del sedicenne, che gli specialisti ritengono compatibili sia con l’esposizione al fuoco sia con l’azione di schiacciamento provocata dal movimento caotico della folla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

