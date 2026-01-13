Rfi | Nuova stazione di Bergamo lavori nei tempi
Rfi comunica che i lavori per la nuova stazione di Bergamo procedono secondo il calendario previsto. Sono state completate le fondazioni dell’HUB intermodale e si avvicina la conclusione degli interventi strutturali. Entro la fine dell’anno sarà operativo anche il ponte ovest, migliorando così la connessione e l’accessibilità dell’intera area. Il progetto avanza con attenzione ai tempi e alla qualità, garantendo una riqualificazione funzionale e sostenibile dell’infrastruttura.
L’HUB INTERMODALE. Pronte le fondazioni per realizzare gli edifici sopraelevati. A fine anno sarà attivo il ponte ovest. Riaperto il sottopasso (molto ristretto) verso via Gavazzeni. In futuro permetterà di raggiungere solo i nuovi binari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: A Bergamo: «Vasca di laminazione, lavori nei tempi». Ma le strade di Santa Lucia «stressate» dal traffico
Leggi anche: Avanzano i lavori per la nuova scuola elementare: "Siamo nei tempi, sarà pronta entro marzo"
Rfi: «Nuova stazione di Bergamo, lavori nei tempi»; Bergamo, il sottopasso della stazione riapre lunedì 12 gennaio; Dopo un anno, riapre il sottopasso alla stazione di Bergamo (ma con un nuovo volto); Almeno un anno di ritardo per le opere Pnrr attorno al nodo di Bergamo: un caso paradossale.
Rfi: «Nuova stazione di Bergamo, lavori nei tempi» - Pronte le fondazioni per realizzare gli edifici sopraelevati della nuova stazione di Bergamo. ecodibergamo.it
Almeno un anno di ritardo per le opere Pnrr attorno al nodo di Bergamo: un caso paradossale - Il commissariamento non può ridursi a una mera formalità: servono responsabilità chiare, controllo indipendente e rispetto degli impegni assunti con cittadini e pendolari. ilfattoquotidiano.it
Bergamo, il sottopasso della stazione riapre lunedì 12 gennaio - Il tunnel, chiuso per i lavori di ricostruzione da gennaio 2025, nella prima fase sarà percorribile in una sezione ridotta ... bergamonews.it
Nuova stazione #Colosseo-Fori Imperiali: la storia viaggia in metro sulla Linea C di #Roma. Nel cuore della Città Eterna, #ingegneria e #innovazione incontrano millenni di storia Con la nuova "archeo-stazione" la Linea C fa rete e crea il primo nodo d x.com
Buonanotte da Torino - Stazione di Porta Nuova e Piazza Carlo Felice @Torino Piemonte Antiche Immagini - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.