Rfi | Nuova stazione di Bergamo lavori nei tempi

Rfi comunica che i lavori per la nuova stazione di Bergamo procedono secondo il calendario previsto. Sono state completate le fondazioni dell’HUB intermodale e si avvicina la conclusione degli interventi strutturali. Entro la fine dell’anno sarà operativo anche il ponte ovest, migliorando così la connessione e l’accessibilità dell’intera area. Il progetto avanza con attenzione ai tempi e alla qualità, garantendo una riqualificazione funzionale e sostenibile dell’infrastruttura.

L’HUB INTERMODALE. Pronte le fondazioni per realizzare gli edifici sopraelevati. A fine anno sarà attivo il ponte ovest. Riaperto il sottopasso (molto ristretto) verso via Gavazzeni. In futuro permetterà di raggiungere solo i nuovi binari. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

