Repubblica | La carica di McTominay Il Napoli non molla mai Conte a rischio squalifica

Dopo la partita di San Siro, si approfondiscono le parole di McTominay e la possibile squalifica di Conte. La sfida tra Napoli e il resto della Serie A continua a suscitare attenzione, tra tensioni e analisi tattiche. In questo contesto, è importante mantenere un'analisi obiettiva e informativa, considerando gli sviluppi recenti e le implicazioni per le prossime gare.

Il day after di San Siro è carico di tensioni, riflessioni e segnali incoraggianti. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, il Napoli è tornato subito al lavoro a Castel Volturno per preparare il recupero di campionato contro il Parma, in programma domani al Maradona. Ansia per Antonio Conte, in attesa della decisione del giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata a Milano, ma anche qualche buona notizia dall'infermeria. Secondo quanto riportato da Marco Azzi per Repubblica Napoli, David Neres ha smaltito l'infortunio ed è pronto almeno per la convocazione, mentre Alex Meret dovrà fermarsi ancora: per il portiere friulano si tratta di un trauma distorsivo alla spalla che impone un nuovo stop.

