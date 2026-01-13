Oggi, martedì 13 gennaio 2026, torna in streaming su Mediaset una nuova puntata di La Promessa. La soap spagnola prosegue con le vicende di Maria, che si riprende dopo uno svenimento, sotto l’assistenza di Vera e Teresa. Un episodio che approfondisce i momenti di tensione e le relazioni tra i protagonisti, offrendo agli spettatori un’ulteriore occasione di seguire questa storia appassionante.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 13 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Maria si riprende con fatica dallo svenimento, assistita da Vera e Teresa. Candela rivela a Lope di aver visto il figlio di Simona al rifugio. Manuel è disperato e tratta male Curro. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 13 gennaio 2026 | Video Mediaset

Leggi anche: Replica La Promessa in streaming puntata 1° gennaio 2026 | Video Mediaset

Leggi anche: Replica La Promessa in streaming puntata 2 gennaio 2026 | Video Mediaset

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Replica La Promessa in streaming puntata 9 gennaio 2026 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 8 gennaio 2026 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 5 gennaio 2026 | Video Mediaset; Trame La Promessa dal 12 al 18 gennaio, anticipazioni.

Replica La Promessa in streaming puntata 12 gennaio 2026 | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in streaming ... superguidatv.it