Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, va in onda una nuova puntata di La Promessa, la soap spagnola trasmessa da Mediaset. Nella puntata di oggi, Maria si riprende dopo uno svenimento, assistita da Vera e Teresa. Puoi seguire la puntata in streaming video, continuando a seguire le vicende dei personaggi e gli sviluppi della trama.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 12 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Maria si riprende con fatica dallo svenimento, assistita da Vera e Teresa. Candela rivela a Lope di aver visto il figlio di Simona al rifugio. Manuel è disperato e tratta male Curro. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 12 gennaio 2026 | Video Mediaset

Leggi anche: Replica La Promessa in streaming puntata 1° gennaio 2026 | Video Mediaset

Leggi anche: Replica La Promessa in streaming puntata 2 gennaio 2026 | Video Mediaset

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Replica La Promessa in streaming puntata 9 gennaio 2026 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 8 gennaio 2026 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 4 gennaio 2026 | Video Mediaset; Trame La Promessa dal 12 al 18 gennaio, anticipazioni.

Replica La Promessa in streaming puntata 11 gennaio 2026 | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in streaming ... superguidatv.it