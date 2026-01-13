Renault Filante rappresenta il ritorno della casa automobilistica francese nel segmento delle vetture ibride di alta gamma. Con un design elegante e tecnologie avanzate, questa ammiraglia mira a coniugare comfort e sostenibilità. La sua presenza sul mercato segna un passo importante per Renault, consolidando la propria offerta nel settore delle auto ecologiche. Di seguito, alcune immagini che ne illustrano le caratteristiche principali.

La prima impressione, guardandola, è che Renault abbia voluto realizzare un auto "di presenza", quasi una dichiarazione di intenti. Filante non entra in punta di piedi: arriva, si prende la scena e dice chiaramente che la Losanga vuole tornare a contare fuori dall'Europa. Non è solo una nuova vettura, ma un tassello strategico: un crossover di fascia alta pensato per mercati internazionali in crescita e per un tipo di clientela che chiede tecnologia, comfort e status, ma non necessariamente un' elettrificazione "alla spina".

© Ilfattoquotidiano.it - Renault Filante, l’ammiraglia ibrida che segna il ritorno globale della Losanga – FOTO

