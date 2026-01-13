Referendum guerra di ricorsi sulla data del 22-23 marzo
Il referendum sulla riforma della magistratura, previsto per il 22-23 marzo, sta generando una serie di ricorsi legali da parte di diverse parti interessate. La decisione del governo ha suscitato un acceso dibattito giuridico, con diverse istanze che si contendono la legittimità della data stabilita. La questione si inserisce in un contesto di confronto approfondito sul ruolo e le modalità di modifica del sistema giudiziario italiano.
Roma, 13 gen. (askanews) – La data del referendum sulla riforma della magistratura al 22-23 marzo, fissata lunedì dal Consiglio dei ministri, sta accendendo una guerra a colpi di carte bollate. Ieri il Comitato dei 15 giuristi che sta raccogliendo le firme popolari per il referendum sulla riforma Nordio, aveva annunciato la presentazione di un ricorso urgente al Tar del Lazio con cui chiedere la “sospensiva cautelare” della delibera del Cdm. Oggi l’atto è stato inviato alla sede di via Flaminia. “Dopo aver scritto per darne doverosa e preventiva informazione alla Presidenza della Repubblica, abbiamo depositato un ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio per l’annullamento della delibera del Cdm che ha fissato al 22 e 23 marzo la data per il referendum sulla legge di revisione costituzionale promosso dai parlamentari”, ha spiegato Carlo Guglielmi, portavoce del comitato che ha raggiunto quasi le 400mila firme. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Referendum Giustizia, i ricorsi contro la data del 22 marzo: comitato firme per il no scrive a Mattarella
Leggi anche: Referendum sulla giustizia, fissata la data: si va alle urne il 22 e 23 marzo
Referendum il 22 e 23 marzo. Il «No» presenta già ricorso; Referendum, l’avvocato che sta facendo il ricorso: “Il testo del quesito è diverso da quello…; Referendum Giustizia 2026, ipotesi voto il 22 marzo: protesta comitato firme; Referendum sulla Giustizia, si votera il 22 e 23 marzo.
Referendum, “guerra” di ricorsi sulla data del 22-23 marzo - 23 marzo, fissata lunedì dal Consiglio dei ministri, sta accendendo una guerra a colpi di carte bollate. msn.com
Attesa firma del Colle sul referendum, guerra di ricorsi tra comitati - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è pronto a firmare il decreto di indizione del referendum sulla giustizia. ansa.it
Referendum, i promotori della raccolta firme ricorrono al Tar: “Bloccare il blitz del governo sulla data del voto” - I promotori della raccolta firme popolare per il referendum sulla riforma Nordio hanno depositato ricorso urgente al Tar del Lazio chiedendo la sospensione cautelare della delibera del Consiglio dei m ... ilfattoquotidiano.it
La prova del referendum: il Pd alla guerra unito contro il voto anticipato x.com
Guerra Ucraina , Zelensky incontra Trump a Mar-a-Lago, il presidente ucraino: “Intesa sul 90% dell’accordo di pace, se sarà complesso lo sottoporremo a referendum”. Trump: “Fantastico incontro, siamo più vicini alla pace. Donbass questione ancora irriso - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.