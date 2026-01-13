Referendum guerra di ricorsi sulla data del 22-23 marzo

Il referendum sulla riforma della magistratura, previsto per il 22-23 marzo, sta generando una serie di ricorsi legali da parte di diverse parti interessate. La decisione del governo ha suscitato un acceso dibattito giuridico, con diverse istanze che si contendono la legittimità della data stabilita. La questione si inserisce in un contesto di confronto approfondito sul ruolo e le modalità di modifica del sistema giudiziario italiano.

Roma, 13 gen. (askanews) – La data del referendum sulla riforma della magistratura al 22-23 marzo, fissata lunedì dal Consiglio dei ministri, sta accendendo una guerra a colpi di carte bollate. Ieri il Comitato dei 15 giuristi che sta raccogliendo le firme popolari per il referendum sulla riforma Nordio, aveva annunciato la presentazione di un ricorso urgente al Tar del Lazio con cui chiedere la “sospensiva cautelare” della delibera del Cdm. Oggi l’atto è stato inviato alla sede di via Flaminia. “Dopo aver scritto per darne doverosa e preventiva informazione alla Presidenza della Repubblica, abbiamo depositato un ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio per l’annullamento della delibera del Cdm che ha fissato al 22 e 23 marzo la data per il referendum sulla legge di revisione costituzionale promosso dai parlamentari”, ha spiegato Carlo Guglielmi, portavoce del comitato che ha raggiunto quasi le 400mila firme. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

