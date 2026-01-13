Referendum giustizia | Mattarella firma il decreto di indizione Si scatena la battaglia fra i comitati di sì e no

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto di indizione del referendum sulla giustizia, segnando l’avvio del confronto tra le diverse parti coinvolte. La decisione ha suscitato reazioni di varia natura, con i comitati del sì e del no impegnati in un dibattito acceso. Questa fase rappresenta un momento importante nel percorso di confronto democratico sul tema della giustizia in Italia.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto di indizione del referendum sulla giustizia, mentre infiamma la battaglia tra i comitati. A innescare la miccia è il ricorso depositato al Tar dal comitato promotore della raccolta di firme popolari. Che chiede una sospensiva della delibera con cui il Cdm ha fissato la data della consultazione al 22 e 23 marzo

