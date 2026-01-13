Referendum filobus la risposta al Comitato Nessuna stasi si seguano le procedure

Il referendum sui filobus a Lecce non rappresenta un ostacolo alla normale attività amministrativa. La risposta del Comitato ribadisce che si tratta di rispettare i tempi e le procedure previste dalla legge, senza creare stasi o blocchi. Un processo che, seguendo le norme, garantisce trasparenza e correttezza, mantenendo invariato il normale svolgimento delle procedure amministrative legate alla consultazione pubblica.

