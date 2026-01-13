Mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 20:30 si affrontano RB Lipsia e Friburgo. Dopo l’annullamento della prima giornata a causa della neve, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici di questa partita rappresentano un momento importante per entrambe le squadre. Di seguito, le informazioni aggiornate e le analisi per seguire al meglio l’incontro.

Dopo aver saltato causa neve la prima gara del 2026 il RB Lipsia di Werner è impegnato in casa contro il Friburgo di Schuester. I Roten Bullen non hanno grossi problemi di calendario non essendo impegnati in questa stagione nelle coppe europee, e hanno avuto qualche giorno in più per recuperare anche quache infortunato, visto che il tecnico ex Werder Brema aveva un’infermeria piuttosto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - RB Lipsia-Friburgo (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi anche: RB Lipsia-Friburgo (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: RB Lipsia-Friburgo (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

RB Lipsia-Friburgo mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; RB Lipsia-Friburgo mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici.

Pronostico RB Lipsia vs Friburgo – 14 Gennaio 2026 - La sfida tra RB Lipsia e Friburgo, valida per la Bundesliga, è in programma il 14 Gennaio 2026 alle ore 20:30 presso il Red Bull Arena. news-sports.it