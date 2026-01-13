Il match tra RB Lipsia e Friburgo, in programma mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 20:30, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. Dopo l’interruzione causata dalla neve, le formazioni si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. In questa analisi troverete informazioni su formazioni, quote e pronostici, per seguire con attenzione l’incontro di questa giornata di Bundesliga.

Dopo aver saltato causa neve la prima gara del 2026 il RB Lipsia di Werner è impegnato in casa contro il Friburgo di Schuester. I Roten Bullen non hanno grossi problemi di calendario non essendo impegnati in questa stagione nelle coppe europee, e hanno avuto qualche giorno in più per recuperare anche quache infortunato, visto che il tecnico ex Werder Brema aveva un’infermeria piuttosto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - RB Lipsia-Friburgo (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

