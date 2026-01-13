Raspadori va all’Atalanta | Napoli e Roma beffate Percassi brucia tutti con questa offerta
Raspadori si trasferisce all’Atalanta, lasciando Napoli e Roma senza possibilità di partecipare alla trattativa. Percassi ha concluso l’accordo grazie a un’offerta competitiva, superando le altre pretendenti e assicurandosi il giocatore dall’Atletico Madrid. Questa operazione rappresenta un’importante mossa di mercato per il club bergamasco, che rafforza il proprio reparto offensivo con un giovane talento.
per strappare il giocatore all’Atletico Madrid. Il mercato invernale regala il colpo di scena più clamoroso della sessione: Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell’ Atalanta. Quando i radar sembravano puntati esclusivamente sulla sfida tra Roma e Napoli, la dirigenza orobica ha applicato alla perfezione il vecchio adagio “tra i due litiganti, il terzo gode”, chiudendo un blitz fulmineo che ha lasciato di sasso la concorrenza. I dettagli dell’operazione. Come riportato da Sky Sport e confermato da Fabrizio Romano, l’Atalanta ha sbaragliato la concorrenza con una strategia aggressiva e concreta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
