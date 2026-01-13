Raspadori tre squadre in un anno | quanto costa all’Atalanta e il nodo Lookman

Giacomo Raspadori ha cambiato diverse maglie nel corso di un anno, passando dal Napoli all’Atletico Madrid e infine tornando in Italia con l’Atalanta. Questa serie di trasferimenti comporta costi e implicazioni per il club bergamasco, soprattutto considerando anche il ruolo di Lookman. Analizziamo l’impatto economico e le questioni legate alle recenti mosse di mercato.

Nell’arco di circa dodici mesi, Giacomo Raspadori ha indossato tre maglie diverse, passando dal Napoli all’Atletico Madrid, per poi fare ritorno in Serie A all’Atalanta. Ogni trasferimento ha avuto un peso economico rilevante, sia in termini di cartellino sia di ingaggio. Il passaggio al club bergamasco è apparso inaspettato, considerando che da tempo era stato accostato alla Roma. Inoltre, il suo arrivo apre nuovi scenari di calciomercato che coinvolgono Ademola Lookman, già al centro delle voci di trasferimento nell’estate 2025 quando l’Atalanta ha respinto una proposta dell’Inter. Il ritorno in Serie A: quanto ha speso l’Atalanta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

