Giacomo Raspadori è sempre più vicino al ritorno in Italia. Secondo quanto si apprende sull’attaccante dell’Atletico Madrid si è inserita prepotentemente in queste ore l’Atalanta, che ha superato la concorrenza della Roma, in forte pressing sull’ex giocatore del Napoli fin da inizio mercato. La trattativa è ancora in corso per trovare un’intesa totale tra le parti, ma la ‘Dea’ in questo momento è in vantaggio sulle altre rivali. Nei giorni scorsi Raspadori, partito dal Napoli a inizio stagione, sembrava ormai vicinissimo alla Roma, e anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, pareva aver dato l’operazione per conclusa e aveva anche lanciato una frecciata all’attaccante della Nazionale, che avrebbe rifiutato proprio un’offerta biancoceleste. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Raspadori, irrompe l’Atalanta: superata la concorrenza della Roma

