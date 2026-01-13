Raspadori dice no alla Roma l' attaccante va all' Atalanta

Giovanni Raspadori ha deciso di trasferirsi all’Atalanta, rifiutando l’interesse della Roma. Nonostante le trattative e l’accordo raggiunto con l’Atletico Madrid, l’attaccante ha scelto la società bergamasca, segnando un importante cambio di direzione nella sua carriera. La decisione chiude le voci di mercato e definisce il suo futuro in Serie A, con un trasferimento che suscita attenzione tra gli appassionati di calcio.

Alla fine è arrivata la risposta di Raspadori. L'attaccante ha scelto l'Atalanta rifiutando così la Roma che lo inseguiva da settimana e che aveva già trovato l'accordo con l'Atletico Madrid. Un buco nell'acqua per Massara che ha corteggiato dall'inizio del mercato l'ex Napoli che dopo tanto.

Raspadori-Atalanta, i dettagli - La possibilità è emersa con forza nelle ultime ore, come anticipato anche dal fattoquotidiano. ilfattoquotidiano.it

Raspadori all'Atalanta, perché ha detto no alla Roma (che prende Robinio Vaz e spinge per Malen e Zirkzee) - Jack ha detto ‘no’ alla Roma ed è pronto a trasferirsi all’Atalanta per 22 milioni più uno di bonus. msn.com

