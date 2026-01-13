Raspadori di panchina in panchina è diventato un calciatore da 4 milioni netti all’anno

Il percorso di Raspadori dimostra che essere spesso in panchina non preclude il successo. Con impegno e pazienza, è possibile crescere e raggiungere traguardi importanti, come un contratto da 4 milioni netti all’anno. Questa storia invita a riflettere sul valore della perseveranza e sulla possibilità di evolversi anche senza protagonismo costante in campo.

Chi l’ha detto che la panchina fa male? Il caso Raspadori insegna. Si può migliorare e fare carriera anche rimanendo gran parte del tempo in panchina. Com’è accaduto a Giacomo Raspadori. Che da sempre è un caso anomalo nel calcio italiano. Anomalo per il ruolo, per la posizione in campo. Che cos’è Raspadori? È un centravanti. Ma è piccolino e oggi se sei piccolino, o sei Romario (o Messi certo) oppure fai fatica. E quindi i vari allenatori hanno provato via via a spostarlo in mezzo al campo. Passi per la seconda punta che è un ruolo a lui congeniale, per Conte era l’uomo perfetto per fare il pesce pilota dello squalo Lukaku. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

