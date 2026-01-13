Raspadori Atletico Madrid o ritorno al Napoli | le ultime | CMIT

Raspadori, attualmente all’Atletico Madrid, è al centro di recenti voci di mercato. Dopo il trasferimento estivo, il suo futuro sembra ancora in evoluzione, con la Roma interessata e un possibile ritorno al Napoli. Le trattative sono in corso e le decisioni definitive potrebbero arrivare a breve, influenzando il percorso dell’attaccante e le dinamiche delle squadre coinvolte.

Le ultime sul futuro dell’attaccante trasferitosi alla corte di Simeone l’estate scorsa e da settimane nel mirino della Roma La Roma ha atteso, anche troppo, avendo in mano un accordo con l’Atletico. Raspadori ha vacillato, ma ci dicono che la destinazione giallorossa non lo abbia mai davvero elettrizzato. Come raccolto da Calciomercato.it, l’attaccante desidera restare alla corte di Simeone, il quale non lo ha mai spinto ad andare. Ad oggi, perché poi i calciatori sono degli esseri umani e cioè altamente volubili, Raspadori lascerebbe i ‘Colchoneros’ soltanto per far ritorno al Napoli. Raspadori, Atletico Madrid o ritorno al Napoli: le ultime (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Raspadori, Atletico Madrid o ritorno al Napoli: le ultime | CM.IT Leggi anche: Raspadori alla Roma: le ultime sulla trattativa con l'Atletico Madrid Leggi anche: Calciomercato Napoli, Manna prima di Napoli-Milan: «Mainoo? Dobbiamo essere riflessivi. Raspadori alla Roma? Non credo lasci l'Atletico Madrid» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Real in finale: Atletico ko, Raspadori non entra; Intrigo Raspadori: ritorno di fiamma col Napoli, e la Roma si indispettisce. I retroscena; L'assurdo caso di Raspadori alla Roma, la parentesi Atletico Madrid durata meno di una stagione; Raspadori rifiuta il ritorno in Serie A: l'attaccante dell'Atletico Madrid ha un solo obiettivo. Raspadori, Atletico Madrid o ritorno al Napoli: le ultime | CM.IT - Raspadori tra Atletico ritorno al Napoli e Roma: le ultime di Calciomercato. calciomercato.it

Repubblica: “Intrigo Raspadori, trattativa per il ritorno Lucca verso Lisbona, Fenerbahce su Lang” - Come racconta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il futuro di Giacomo Raspadori è tutto da scrivere. napolipiu.com

Calciomercato Napoli: ritorno di fiamma per Raspadori, ambito anche dalla Roma - gli azzurri sembrano interessati ad un ritorno di Giacomo Raspadori, attualmente in forza all'Atletico Madrid. msn.com

RASPADORI ALLA ROMA: ORE DECISIVE! Ultimatum e Retroscena

Raspadori non ha ancora aperto al trasferimento dall'Atletico Madrid, la Roma non è fuori dalla corsa ma può defilarsi e lavora alle alternative. Su di lui restano Napoli e Atalanta. Fonte: Sky Sport Leggi l'articolo completo su Forzaroma.info - facebook.com facebook

. @OfficialASRoma , Raspadori non apre ancora all'addio all'Atletico: nel frattempo i giallorossi stanno lavorando alla pista Donyell Malen dell'Aston Villa x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.