Raspadori all’Atalanta i romanisti non la prendono benissimo | Ti aspettiamo all’Olimpico
La recente ufficializzazione del trasferimento di Raspadori all’Atalanta ha suscitato reazioni tra i tifosi romanisti, che non hanno accolto con entusiasmo la notizia. La decisione di un giocatore di lasciare la Roma a titolo definitivo ha generato discussioni e aspettative per il futuro, con alcuni già invitando Raspadori a incontrarli all’Olimpico. Questa situazione evidenzia come i cambi di squadra possano influenzare l’umore della tifoseria e le dinamiche del calcio italiano.
La notizia di Raspadori all’ Atalanta a titolo definitivo non ha lasciato indifferente il tifo romanista. La società capitolina ha aspettato l’ex Napoli per circa due settimane e, in una notte, si è vista soffiare il colpo dalla Dea, che ha messo sul tavolo circa 25 milioni di euro. Ovviamente, la reazione dei romanisti non si è fatta attendere, e i commenti sotto il suo ultimo post Instagram sono alquanto esplicativi. Raspadori all’Atalanta: la reazione dei romanisti. Sul suo ultimo post Instagram, i commenti dei supporters giallorossi sono piuttosto variegati. Si va dal sempreverde “buffone”, al “ti auguro zero successi”, al “poraccio”, fino al “a Roma ti aspettava un amore unico”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: “Ti aspettiamo qui, Andrea, ti vogliamo bene” – a Ballando il messaggio di Milly Carlucci a Delogu dopo il lutto (VIDEO)
Leggi anche: "Ti aspettiamo piccolina", Federica Pellegrini aspetta la seconda figlia
Chiesa, Raspadori, Insigne e Zirkzee e il ritorno in A: quanto costano e chi li vuole - Partiamo, allora, dalle vicende della Roma, impegnata a individuare talenti per l'attacco a costi ragionevoli. gazzetta.it
#Raspadori all’ #Atalanta dovrebbe essere un’operazione a titolo definitivo da circa 20/25 mln bonus compresi #calciomercato x.com
Raspadori non ha ancora aperto al trasferimento dall'Atletico Madrid, la Roma non è fuori dalla corsa ma può defilarsi e lavora alle alternative. Su di lui restano Napoli e Atalanta. Fonte: Sky Sport Leggi l'articolo completo su Forzaroma.info - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.