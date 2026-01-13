Rappresentante del Comune in Hera via alle candidature

Il Comune di Modena invita i cittadini e le organizzazioni interessate a presentare le proprie candidature o autocandidature per la nomina di un rappresentante del Comune in Hera Spa. La procedura è aperta da oggi, 12 gennaio, fino alle 13 del 12 febbraio. Questa iniziativa consente di partecipare attivamente alla scelta dei rappresentanti, garantendo trasparenza e coinvolgimento nel processo decisionale relativo alla partecipata.

Da oggi, martedì 12 gennaio, fino alle ore 13 del 12 febbraio si possono presentare le proposte di candidatura o autocandidature per la designazione di un rappresentante del Comune di Modena in Hera Spa. In particolare, dovrà essere designato un componente da includere nella lista di maggioranza.

