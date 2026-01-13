Ranieri chiaro | Raspadori non voleva venire

In vista della partita tra Roma e Torino, Ranieri ha affrontato con chiarezza gli argomenti di mercato e le decisioni recenti. Il tecnico romano ha spiegato senza ambiguità le motivazioni dietro le scelte della squadra, offrendo un quadro completo e trasparente della situazione attuale. Un intervento che mette in luce l’approccio diretto e sobrio di Ranieri nel confronto con i media.

Chiarezza totale nel prepartita di Roma-Torino. Claudio Ranieri fa il punto senza giri di parole su mercato e scelte recenti. Capitolo Giacomo Raspadori: nessun rimpianto. «Quando abbiamo capito che non era interessato alla nostra chiamata e non ha mai voluto parlare con noi, abbiamo desistito. Evidentemente non voleva venire. Le ragioni? Non lo so». Linea netta, dossier chiuso. Sguardo avanti. Su Robinio Vaz, in arrivo all’Olimpico, Ranieri conferma la strategia: «È un profilo giovane che ama la società, talento di grande prospettiva, conteso anche da Premier e Bundesliga. Alla fine lo abbiamo preso noi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ranieri chiaro: “Raspadori non voleva venire” Leggi anche: Roma, Ranieri: “Raspadori? Non ha voluto parlare con noi, abbiamo desistito” Leggi anche: Luisa Ranieri E’ Rifatta? Le Foto Parlano Chiaro! La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Raspadori, parla Ranieri: «Non era interessato e quindi ci siamo fermati. Forse perché lo volevamo in prestito...» - Dopo settimane intere in cui la Roma sembrava in pole position e l'accordo con l'Atletico Madrid era già delineato, alla ... ilmessaggero.it

Roma, Ranieri: "Raspadori? Non ha mai voluto parlare con noi" - Poco prima dell’inizio della sfida di Coppa Italia tra Roma e Torino Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Mediaset facendo chiarezza su Raspadori, approdato ... lalaziosiamonoi.it

Ranieri, bordata a Raspadori: "Non ha mai voluto..." - " Non vorrei parlare di mercato, ma Raspadori quando si è capito che non era interessato alla nostra chiamata... corrieredellosport.it

