Randagismo il Comune corre ai ripari per il 2026 | pronti 150 mila euro per cattura e ricovero

Il Comune ha annunciato un investimento di 150 mila euro per il 2026, destinati alla cattura e al ricovero dei cani randagi. Con questa misura, l’amministrazione mira a mantenere efficaci interventi di controllo e tutela degli animali, garantendo un servizio continuo e sostenibile. La decisione riflette l’impegno a contrastare il problema del randagismo, assicurando un approccio responsabile e attento alle esigenze della comunità e degli animali.

Palazzo dei Giganti non abbassa la guardia sul fronte del randagismo e mette in moto la macchina amministrativa per garantire la continuità dei servizi di cattura e custodia anche per il 2026. È stato approvato l'iter per l'affidamento del servizio di ricovero e cura dei cani randagi, con un. L'attuale contratto è prossimo alla scadenza e la città si trova a gestire una pressione costante: sono un centinaio gli esemplari ospitati nella struttura Sigma di contrada Caternini

#cani e #gatti abbandonati, Comune in campo. Diverse le iniziative per contrastare il #randagismo #todi #umbria - facebook.com facebook

