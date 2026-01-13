RAI celebra il debutto di “La Preside” con Luisa Ranieri, sottolineando l'importanza di questo nuovo progetto per il servizio pubblico. L'evento evidenzia come la qualità delle produzioni RAI continui a distinguersi, con attenzione particolare ai giovani e alle storie autentiche. Il successo della serie rafforza l’impegno della rete nel offrire contenuti di valore, puntando su interpreti di talento e narrazioni coinvolgenti.

“L’esordio di ‘La Preside’ con Luisa Ranieri rappresenta un risultato di grande rilievo per il Servizio Pubblico”. La Rai festeggia con una nota ufficiale gli ascolti della serie. “Con un ascolto medio di oltre 4,8 milioni di telespettatori e il 27% di share, la serie conferma la capacità della nostra offerta di unire qualità narrativa e forte attenzione ai temi sociali, raccontando con sensibilità il mondo della scuola e le sue sfide contemporanee”. “Particolarmente significativi sono i dati sui target più giovani – il 33,3% tra le donne 15-24 e il 27,3% tra le donne 25-34 – che testimoniano la capacità della serie di intercettare un pubblico trasversale, parlando a generazioni diverse con un linguaggio autentico e riconoscibile”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - RAI FESTEGGIA LA PRESIDE: “VINCE LA QUALITÀ, RANIERI STRAORDINARIA, BOOM GIOVANI”

Leggi anche: Ranieri e Zingaretti per La preside:"Eugenia straordinaria. Contro tutti per salvare gli allievi"

Leggi anche: Ranieri e Zingaretti per La preside: "Eugenia straordinaria. Contro tutti per salvare gli allievi"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La Preside su Rai 1, Eugenia Carfora è la dirigente scolastica di Caivano che ha ispirato la fiction - Chi è Eugenia Carfora, la vera preside interpretata da Luisa Ranieri nella fiction Rai. virgilio.it