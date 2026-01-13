Rai 1 i gusti di Laura Pausini fanno la differenza

Rai 1, i gusti di Laura Pausini fanno la differenza In questa rubrica di Klaus Davi, esploriamo il mondo della televisione attraverso le preferenze di personaggi noti come Laura Pausini. Con attenzione e semplicità, analizziamo le tendenze e i programmi che catturano l’attenzione del pubblico, offrendo uno sguardo chiaro e obiettivo sul piccolo schermo. Un appuntamento per chi desidera conoscere meglio il panorama televisivo senza inutili fronzoli.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( I vinili di. Rai 1) Oltre 70 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, un'icona planetaria, amata dal Sudamerica al Giappone: Laura Pausini è stata la prima ospite della nuova edizione (la quinta in totale, terza sulla Rai) di I vinili di., condotto da Riccardo Rossi sabato in seconda serata su Rai 1. Nonostante l'agguerrita concorrenza dello Speciale Tg5 sul K-Pop coreano, ottimo ascolto medio di 860mila spettatori e 14.6% di share per il format in cui il conduttore fa ascoltare alcuni estratti dei vinili preferiti del vip della puntata.

