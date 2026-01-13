Ragazzina di 17 anni travolta in strada

Martedì 13 gennaio, lungo la Sr71 alle porte della città, si è verificato un incidente che ha coinvolto una ragazzina di 17 anni travolta in strada. La stessa mattina, si era verificato un altro sinistro simile in via Pieraccini. Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche di entrambi gli eventi e valutare eventuali responsabilità.

Incidente lungo la Sr71 alle porte della città in mattinata, martedì 13 gennaio. Un altro sinistro che ha coinvolto un pedone, più o meno alla stessa ora dell'investimento di via Pieraccini.La cronacaL'intervento dei soccorsi è scattato intorno alle 7,30, in località Olmo per l’investimento di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Ragazzina di 14 anni venduta dalla madre e picchiata dallo 'sposo': trovata in strada al freddo Leggi anche: Travolta mentre attraversa la strada. Gravissima una ragazza di 15 anni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La madre denuncia l'aggressione subita dalla figlia minorenne: Ginocchiate in testa e unghie strappate per un video su Tik Tok. Ragazza di 16 anni travolta da uno scooter - LIVORNO: Spaventoso scontro in viale Carducci, vicino alla stazione: la moto ha colpito la giovane, che è stata poi trasferita d'urgenza in ospedale ... toscanamedianews.it

Livorno, travolta da uno scooter sul viale Carducci: gravissima una ragazza di 16 anni - Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio, sul viale Carducci a Livorno. livornopress.it

Travolta dall'autobus mentre aspetta in fermata fuori scuola, perde la gamba a 15 anni: indagato l'autista - La ragazza stava attendendo insieme a un compagno il mezzo che l'avrebbe riportata a casa, quando è stata schiacciata dalle ruote posteriori del pullman. today.it

Venduta dalla madre come un oggetto a soli 14 anni e consegnata tramite un intermediario a un marito padrone, di oltre dieci anni più grande, che la sottopone a violenza brutale, picchiandola e riempiendola di botte. La ragazzina è stata rinvenuta a vagare s - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.