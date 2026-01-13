Ragazzi appostati dietro i cespugli lanciano palle di neve contro le auto

La lettrice segnala un grave episodio verificatosi ieri sera in zona Ospedaletto, a Forlì, in cui alcuni ragazzi si sono appostati dietro i cespugli e hanno lanciato palle di neve contro le auto in transito. Un comportamento che ha causato preoccupazione e danni, richiedendo l'intervento delle autorità.

