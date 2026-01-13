Ragazzi appostati dietro i cespugli lanciano palle di neve contro le auto
La lettrice segnala un grave episodio verificatosi ieri sera in zona Ospedaletto, a Forlì, in cui alcuni ragazzi si sono appostati dietro i cespugli e hanno lanciato palle di neve contro le auto in transito. Un comportamento che ha causato preoccupazione e danni, richiedendo l'intervento delle autorità.
Scrive la lettrice: “Desidero segnalare un episodio molto grave accaduto nella serata di ieri in zona Ospedaletto, a Forlì. Stavo percorrendo via Cervese, all’altezza del chilometro 0, quando, da un piccolo parcheggio sulla destra, alcuni ragazzi appostati dietro i cespugli hanno lanciato una. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Figline, danneggiano cassonetti e lanciano bottiglie di vetro contro le auto: arrestati due 30enni
Leggi anche: Bottiglie contro le auto: due ragazzi in manette
Al Teatro de’Servi ci sono SUORE FUORI CONTROLLO! ************************* Debutta al Teatro de’ Servi, dal 26 dicembre all’11 gennaio, SUORE FUORI CONTROLLO, il nuovo spettacolo diretto da Luca Ferrini, tutto da ridere. Due poliziotti sono appostati - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.