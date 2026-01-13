Ragazzi appostati dietro i cespugli lanciano palle di neve contro le auto

Da forlitoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La lettrice segnala un grave episodio verificatosi ieri sera in zona Ospedaletto, a Forlì, in cui alcuni ragazzi si sono appostati dietro i cespugli e hanno lanciato palle di neve contro le auto in transito. Un comportamento che ha causato preoccupazione e danni, richiedendo l'intervento delle autorità.

Scrive la lettrice: “Desidero segnalare un episodio molto grave accaduto nella serata di ieri in zona Ospedaletto, a Forlì. Stavo percorrendo via Cervese, all’altezza del chilometro 0, quando, da un piccolo parcheggio sulla destra, alcuni ragazzi appostati dietro i cespugli hanno lanciato una. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Figline, danneggiano cassonetti e lanciano bottiglie di vetro contro le auto: arrestati due 30enni

Leggi anche: Bottiglie contro le auto: due ragazzi in manette

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.