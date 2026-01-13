Raffaele Donno nuovo presidente di Archeotuscia l' ente che si prende cura di Ferento e Castel d' Asso

Raffaele Donno è stato nominato nuovo presidente di Archeotuscia, l’associazione dedicata alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della provincia di Viterbo. Archeotuscia si impegna a promuovere e proteggere siti come Ferento e Castel d’Asso, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio locale. La nomina di Donno rappresenta un passo importante nel percorso di tutela e promozione del patrimonio culturale della zona.

Cambio ai vertici di Archeotuscia. L'associazione che si occupa della difesa del patrimonio storico, artistico e culturale della provincia di Viterbo, annuncia il nuovo presidente Raffaele Donno."Il nuovo anno ha portato delle novità ai vertici di Archeotuscia - scrive l'associazione - con.

