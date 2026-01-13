Radicchio Bianco Fior | sarà un' annata strepitosa

Il radicchio Bianco Fior di Maserà si prepara a una stagione di alta qualità. Con circa venti ettari coltivati tra Maserà, Due Carrare e Albignasego, questa varietà si conferma come una delle eccellenze locali. La cura nei dettagli e le condizioni climatiche favorevoli promettono un’annata ricca di produzione e di sapore, mantenendo viva la tradizione e la qualità che contraddistinguono questa coltivazione.

Si va verso un'annata d'eccellenza per il radicchio Bianco Fior di Maserà. Sono una ventina gli ettari vocati tra Maserà, Due Carrare e Albignasego. Le continue gelate che si sono registrate nei giorni scorsi stanno consentendo un ottimo sviluppo vegetativo, come non si vedeva da anni. «Il Bianco.

RADICCHIO IN FESTA 26^edizione DOMENICA 18 GENNAIO 2026 dalle ore 10.00 piazza Municipio, piazza del Donatore, piazza del Volontariato - Maserà di Padova La tradizionale Festa dedicata al Radicchio Bianco Fior di Maserà, vedrà come sempre l'

