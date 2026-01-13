Montefano si conferma come teatro di una prestazione significativa. La vittoria, meritata e frutto di impegno, rappresenta il risultato di uno sforzo importante. È un traguardo che riflette la qualità della prova offerta e il valore della squadra, sottolineando l’importanza di un percorso ben condotto e di un risultato che premia il lavoro svolto.

"È stata una vittoria meritata per quanto fatto vedere e arrivata al termine di una delle prestazioni più importanti". Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano, elogia la squadra per il successo sul Matelica. "Dovevamo continuare a giocare come abbiamo fatto nel primo tempo, ai giocatori ho chiesto di avere pazienza nella gestione della palla immaginando, sin dalla vigilia, che loro ci avrebbero aspettato con un blocco basso. Non era facile con simili premesse ma abbiamo fatto giocate importanti e qualitative, inizialmente non è arrivato il gol ma ero certo che continuando a palleggiare avremmo trovato la chiave giusta per trovare la via della rete". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Montefano. "La vittoria corona una bella prova»

Leggi anche: I due volti del derby. Bilò: "Mi ha soddisfatto il mio Montefano». Passarini: "Tolentino, una bella prova»

Leggi anche: Arriva la capolista Fermignanese. "Montefano, mi aspetto una prova di maturità»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Qui Montefano. "La vittoria corona una bella prova» - "È stata una vittoria meritata per quanto fatto vedere e arrivata al termine di una delle prestazioni più importanti". sport.quotidiano.net