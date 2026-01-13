Qui MAtelica Ora è indispensabile lo spirito combattivo

Qui Matelica: ora più che mai è fondamentale riscoprire lo spirito combattivo. Dopo la sconfitta a Montefano, i biancorossi si trovano in una posizione di classifica delicata, ma c’è ancora tempo per rimediare. È importante mantenere la concentrazione e l’atteggiamento determinato dimostrato nell’ultima partita contro Urbania, per affrontare al meglio le sfide future e uscire dalla zona play out.

Comincia male il 2026 per il Matelica che, sconfitto a Montefano, torna in zona play out. La classifica resta molto corta e c'è tempo per tirarsi fuori dalla zona "calda" della retrocessione, però occorre recuperare lo spirito combattivo, l'atteggiamento di rivalsa visti nell'ultima gara prima della pausa contro l'Urbania. Il prossimo match di cartello, in casa, con la Civitanovese dovrebbe essere la molla giusta per ritrovare l'orgoglio necessario di fronte ai propri sostenitori. Il dg Gabriele Scandurra – che veste anche i panni di allenatore – potrà recuperare una pedina importante come Pedrini, già utilizzato a Montefano per uno scampolo di partita dopo il lungo infortunio.

