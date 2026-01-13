Qui hai chiuso Amici 25 tocca a Veronica Peparini informare l’allieva

In vista del Serale di Amici 25, Veronica Peparini ha informato un’allieva di aver concluso il suo percorso nella fase attuale. La scuola prosegue con l’attenzione del pubblico rivolta alle evoluzioni e alle scelte dei concorrenti, segnando un momento importante nel percorso verso la fase finale del talent.

La nuova edizione di Amici continua ad avvicinarsi a uno dei momenti più delicati e attesi, quello del Serale, mentre il pubblico segue con attenzione ogni minimo segnale che arriva dalla scuola. Il talent di Amici si conferma ancora una volta un percorso fatto di crescita, aspettative e inevitabili scelte difficili, in cui il livello della competizione sale giorno dopo giorno e l’aria diventa sempre più tesa. >> “Fuori, tutti e due”. Amici 25, cacciati i protagonisti top: è rivolta In queste settimane, mentre Maria De Filippi è impegnata anche al sabato sera con C’è posta per te, all’interno della scuola i professori lavorano senza sosta per definire chi potrà davvero affrontare la fase finale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

