Qui Faenza - Parla coach Pansa Tema Sinergie basta distrazioni | Colpa nostra il rientro di SSevero

Tra i propositi di Tema Sinergie per il 2026, c’è l’impegno a migliorare la concentrazione e ridurre le distrazioni. Coach Pansa sottolinea come molte occasioni sfumino a causa di errori evitabili, tra cui il rientro di S. Severo. È un richiamo a lavorare sulla sinergia e sulla disciplina, per evitare che le partite già in pugno vengano compromesse. La strada verso il miglioramento passa anche da questa consapevolezza.

Tra i buoni propositi del 2026 della Tema Sinergie c’è sicuramente quello di non gettare più al vento partita quasi vinte. Era già accaduto diverse volte in stagione e si è ripetuto anche domenica a San Severo. La pecca dei Raggisolaris è stata di non essere lucidi nel momento chiave del match, confermando di non avere quel killer istinct per chiudere la gara, come poi era accaduto all’andata al PalaCattani, quando i pugliesi erano rientrati fino al -2. Non ci sono dubbi che la squadra lavorerà per migliorare questa lacuna, ma il problema è che sono stati lasciati per strada molti punti e ora il sesto posto è un po’ più lontano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Faenza - Parla coach Pansa. Tema Sinergie, basta distrazioni: "Colpa nostra il rientro di S.Severo»

