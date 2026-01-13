Quercioli Federmanager | Serve managerializzazione e automazione

Secondo Quercioli di Federmanager, per rilanciare l’economia italiana è fondamentale puntare sulla managerializzazione e sull’automazione. In un contesto in cui l’Italia presenta uno dei più alti tassi di inattivi tra i Paesi europei, l’attenzione deve essere rivolta all’abilitazione di risorse e all’efficientamento dei processi, senza affidarsi esclusivamente all’attivazione di persone inattive. Questa strategia può contribuire a una crescita sostenibile e a una maggiore competitività.

Roma, 13 gen. (AdnkronosLabitalia) - “Non possiamo limitarci a mettere in attività le persone oggi inattive, pur essendo l'Italia tra i Paesi Ue con il più alto tasso di inattivi. Serve concentrare le ridotte forze lavoro sui segmenti a maggiore produttività, in particolare l'industria. Però, per recuperare occupazione nell'industria bisogna avere un'industria capace di vincere sui mercati internazionali e questo vuol dire avere più aziende managerializzate" Così Valter Quercioli, presidente Federmanager, durante il convegno 'Work shortage e sfida demografica: verso un nuovo paradigma del lavoro', iniziativa di Federmanager e dell'associazione allievi Sna, per analizzare l'impatto dell'andamento demografico sul mondo del lavoro, presso Palazzo Wedekind, a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

