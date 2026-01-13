Dopo la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, si osserva come alcuni media tentino di minimizzare questo risultato. Un progresso che testimonia l’impegno italiano nella tutela dei propri cittadini all’estero, anche in contesti complessi. È importante riconoscere questi successi senza lasciarsi influenzare da narrazioni che cercano di sminuirne il valore, confermando l’efficacia delle politiche adottate dall’Italia e dal governo Meloni.

All’indomani della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò si registra un affannarsi di certa stampa per sminuire quello che è l’ennesimo successo italiano e di Giorgia Meloni sul fronte della liberazione di detenuti e “ostaggi” politici italiani nel mondo. Repubblica parla di «errori» e, citando anonime fonti vicine al dossier, di «sciatterie». L’Unità va oltre titolando in prima pagina che «Trentini è libero nonostante Giorgia», guadagnandosi una card social di FdI che commenta con un laconico «non si smentiscono mai» quella che appare, come viene sottolineato, «un’operazione politica» bella e buona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Quelli che «Trentini è libero nonostante Meloni» volevano che l’Italia si piegasse al ricatto di Maduro?

