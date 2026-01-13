Quella volta che Maduro bloccò la liberazione di Trentini

Il 423 giorni di prigionia in Venezuela di Alberto Trentini, cooperante italiano, si sono conclusi con la sua recente liberazione. Inizialmente, avrebbe potuto fare ritorno in Italia già a fine ottobre, ma un intervento di Maduro ha impedito la sua immediata liberazione. Questa vicenda evidenzia le complessità e le tensioni legate ai rapporti diplomatici e alle questioni di detenuti internazionali.

Il cooperante italiano Alberto Trentini, liberato ieri dopo 423 giorni di prigionia in Venezuela, avrebbe potuto tornare in Italia già a fine ottobre. Saltò tutto perché il presidente Nicolas Maduro si oppose. Lo rivela Repubblica che ricostruisce il retroscena. Tutto si lega all'ex ministro venezuelano Alex Saab, imputato in Italia per il reato di riciclaggio, che patteggiò la pena nel nostro Paese. Si aprì, in quell'occasione, la possibilità di ottenere la liberazione di Trentini, con tutti i passaggi formali effettuati per giungere all'atteso esito finale. Purtroppo, però, intervenne Maduro in persona a fare la voce grossa bloccando tutta l'operazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quella volta che Maduro bloccò la liberazione di Trentini Leggi anche: Alberto Trentini ringrazia la premier, Tajani e il corpo diplomatico per la mia liberazione e quella di Mario Burlò Leggi anche: La rasatura, la liberazione, poi le prime parole di Trentini: "Non sapevo di Maduro". E Burlò chiama la figlia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Quella volta che Maduro bloccò la liberazione di Trentini - Alla fine dello scorso ottobre il presidente venezuelano bloccò tutta l'operazione facendo al governo italiano una richiesta irricevibile ... msn.com

