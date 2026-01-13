Un documento di 104 nomi, attribuito al consulente di Ranucci a Report, ha sollevato diverse questioni. Valentina Varisco, ex dipendente del commercialista Gian Gaetano Bellavia, si difende dall’accusa di aver lasciato lo studio con oltre un milione di file riservati. La vicenda evidenzia le delicate dinamiche legate alla gestione di dati sensibili e le implicazioni legali di eventuali perdite o furti di informazioni.

Non ci sta a fare da capro espiatorio Valentina Varisco, l'ex dipendente del commercialista-consulente Gian Gaetano Bellavia, accusata dal suo principale di avere lasciato lo studio portando con sé oltre un milione di file ad alta riservatezza. Ieri, nella stessa giornata in cui viene fissata la data del processo a suo carico per appropriazione indebita e accesso abusivo a sistemi informatici (prima udienza 10 luglio), la Varisco esce allo scoperto con un lungo comunicato firmato dal suo difensore Andrea Puccio. La donna esprime soddisfazione per la decisione della Procura milanese di approfondire non solo la sua posizione ma anche i temi ben più delicati emersi durante l'inchiesta, a partire dal «papello» apparso inspiegabilmente nel fascicolo a inchiesta già chiusa, con l'elenco di 104 personaggi di cui sarebbero stati accumulati dati «estremamente riservati»: l'esistenza del «documento anonimo», con anche un elenco di nomi di imprenditori e politici, «è stata rilevata - si legge nella nota - dalla difesa della dottoressa Varisco» ed è «importante, adesso, fare luce sull'ingresso di tale documento nel fascicolo del pubblico ministero». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Quel papello di 104 nomi è stato scritto dal consulente di Ranucci a Report"

Leggi anche: Luca Barbareschi contro Report e Sigfrido Ranucci: «Il suo consulente mi spia»

Leggi anche: Luca Barbareschi contro Sigfrido Ranucci e Report, la sfuriata in diretta: “Il suo consulente mi spia” | VIDEO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Quel papello di 104 nomi è stato scritto dal consulente di Ranucci a Report.

"Quel papello di 104 nomi è stato scritto dal consulente di Ranucci a Report" - I legali della Varisco chiamano in causa Bellavia. ilgiornale.it