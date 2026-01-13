Quattordicenne scomparsa a Modena | i genitori lanciano un appello e diffondono la foto La ragazzina ha lasciato il telefono a casa

A Modena, una quattordicenne è scomparsa dopo essere uscita di casa sabato sera, lasciando il telefono. I genitori hanno diffuso un appello e una foto della ragazza, preoccupati per la sua assenza e senza notizie da allora. Le autorità sono state avvisate e si stanno occupando del caso per rintracciarla nel minor tempo possibile.

I genitori non hanno più notizie di lei dallo scorso sabato sera, quando è uscita di casa senza portare il telefono con sé. C'è molta preoccupazione per la scomparsa di Agnes Cristina Piliego, 14enne di Modena: della ragazzina non si hanno più notizie dalla notte tra il 10 e l'11 gennaio. La giovane frequenta la terza media all'istituto Ferraris e vive nella zona est della città. La mattina successiva al mancato rientro a casa, i genitori hanno sporto una denuncia in questura e la Polizia ha cominciato a indagare sul caso. La mamma Viviana ha affidato il seguente appello alla Gazzetta di Modena per esortare le persone a segnalare eventuali avvistamenti alla famiglia e alle autorità: "Cristina era molto attratta dalle città di Milano e Torino, ma non abbiamo riscontri sul fatto che possa essere effettivamente lì.

