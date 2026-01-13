Quarta Repubblica M*** levati dal c*** | caos in piazza i rossi aggrediscono la cronista

Durante una manifestazione di solidarietà al Venezuela e a Nicolás Maduro in diverse città italiane, tra cui Roma, si sono verificati momenti di tensione. Gruppi di sinistra e sindacati di base hanno partecipato all'evento, che ha poi visto alcuni episodi di aggressione e caos in piazza, coinvolgendo anche una cronista presente. Questi eventi testimoniano le divisioni e le difficoltà nel dialogo pubblico su temi internazionali e politici.

Momenti di alta tensione ieri durante una manifestazione di solidarietà al Venezuela e al suo ex presidente Nicolás Maduro, organizzata in diverse città italiane (tra cui Roma) da sigle di sinistra, sindacati di base come USB, CGIL, Potere al Popolo, Rete dei Comunisti e altre associazioni. Il corteo, tenutosi in risposta all'arresto di Maduro da parte degli Stati Uniti (operazione "Absolute Resolve" del 3 gennaio), denunciava l'"aggressione imperialista USA" e chiedeva il rilascio immediato dell'ex leader chavista.In questo contesto, il programma Quarta Repubblica (in onda su Rete4) ha documentato un tentativo di dialogo finito in aggressione verbale e fisica.

