Nel caso di Chiara Poggi, i pubblici ministeri cercano di stabilire con precisione l’orario della morte e il luogo dell’aggressione. Queste informazioni potrebbero rappresentare un elemento chiave per fare chiarezza sulla vicenda, ancora irrisolta dopo mesi. La ricerca di dettagli certi e oggettivi rimane centrale per avanzare verso una conclusione definitiva di un procedimento che, ad oggi, non ha ancora trovato una risoluzione.

Quando è morta esattamente Chiara Poggi? E dove è stata aggredita? Sono domande che i pubblici ministeri si pongono ormai da mesi e chiarirlo potrebbe dare una svolta significativa ad un caso che sembra non trovare mai scritta la parola fine. Di questo si discute a “Quarta Repubblica”, programma di approfondimento di Rete4 condotto da Nicola Porro. In studio, tra gli ospiti, c’è il genetista Pasquale Linarello, colui che nel 2016 aveva esposto in una relazione tecnica il convincimento che il DNA rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi fosse non attribuibile ad Alberto Stasi, bensì a soggetti riconducibili alla famiglia Sempio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quarta Repubblica, Linarello su Chiara Poggi: "Mai visto un orario della morte così preciso"

Leggi anche: Chi poteva entrare nel pc di Chiara Poggi dopo la sua morte: “Così non sapremo mai cosa ha visto l’ultima volta”

Leggi anche: Andrea Sempio: «Mai visto video porno sul pc di Chiara Poggi e con Marco non ho mai parlato dell?omicidio»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Garlasco, il genetista che individuò il DNA di Sempio: "Per me è una rivincita" - "Rimane un po' d'amarezza, nel senso che chiaramente le parole che furono usate nei miei confronti e nelle mie valutazioni non furono sicuramente edificanti". msn.com

Delitto di Garlasco Linarello: “Dna Stasi? De Stefano non fece chiarezza”/ “I monili di Chiara…” - L'intervista a Lombardia Nera di Pasquale Linarello, il genetista del team difensivo di Alberto Stasi, con le novità sul caso Garlasco: le sue parole A Lombardia Nera, su Telelombardia, ampio spazio ... ilsussidiario.net

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera: due casi chiave della giustizia italiana, gli omicidi di Chiara Poggi e Piersanti Mattarella - Oggi 27 ottobre torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21. affaritaliani.it

L'ex magistrato ticinese, ospite di «Quarta Repubblica» per parlare della tragedia di Crans-Montana, è stato protagonista di un acceso scambio di battute con il direttore del Giornale Tommaso Cerno x.com

Quarta Repubblica. . La nostra inviata insultata alla manifestazione pro Maduro #quartarepubblica - facebook.com facebook