Quando si piega il linguaggio della sanità a una logica di schieramento Il caso del Veneto
Il linguaggio della sanità spesso si presta a interpretazioni politiche, come nel caso della mozione presentata in Veneto da Szumski e Lovat. La richiesta di istituire laboratori dedicati al riconoscimento del danno da vaccino solleva questioni di natura tecnica e comunicativa, evidenziando come le tematiche sanitarie possano essere influenzate da logiche di schieramento. Un’analisi approfondita aiuta a comprendere le implicazioni di questa proposta.
L’incredibile mozione che richiede l’istituzione di laboratori dedicati al riconoscimento del danno da vaccino, presentata in Consiglio regionale del Veneto da Riccardo Szumski e Davide Lovat, merita qualche commento. Innanzitutto, notiamo che si introduce una categoria che non regge: le “persone che lamentano effetti avversi post-vaccinazione” vengono trattate come un insieme clinicamente omogeneo, mentre in realtà vi confluiscono individui con situazioni molto diverse tra loro, che vanno dalla semplice segnalazione soggettiva a quadri patologici accertati fino a coincidenze temporali prive di un legame causale dimostrabile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
