Quando partono Della Mea e le italiane oggi slalom Flachau 2026 | orari n di pettorale tv

Il 13 gennaio si svolge a Flachau lo slalom femminile, dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Tra le italiane in gara, Della Mea e le altre atlete scenderanno in pista con orari, numeri di pettorale e diretta TV ancora da confermare. Questa gara rappresenta un momento importante nella stagione, con le competizioni in programma nel contesto di un evento di rilievo per lo sci alpino femminile.

Martedì 13 gennaio è in programma lo slalom di Flachau, valevole come dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. Sulla pista austriaca si disputerà la settima gara stagionale tra i rapid gates, con in palio punti pesanti per la graduatoria di specialità (dominata sin qui da Mikaela Shiffrin) e soprattutto per la classifica generale in ottica Sfera di Cristallo assoluta. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A WENGEN DALLE 12.30 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU ALLE 17.45 E 20.45 L’Italia vuole confermare il trend positivo delle ultime settimane e spera di ottenere un buon risultato di squadra anche nella Night Race salisburghese, affidandosi in primis alle sue punte di diamante Lara Della Mea e Martina Peterlini, reduci rispettivamente dal sesto e decimo posto di Kranjska Gora. 🔗 Leggi su Oasport.it

