Quando lo sci alpino oggi in tv | orari slalom Flachau e prova discesa Wengen startlist streaming

Lo sci alpino di oggi in tv comprende gli eventi di slalom a Flachau e la prova di discesa a Wengen. Di seguito gli orari, le startlist e le possibilità di streaming per seguire le competizioni. La settimana si apre con un martedì ricco di emozioni, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire da vicino le gare dei migliori sciatori.

Lo spettacolo questa settimana inizia presto, sarà infatti un martedì da leoni quello che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista per lo slalom speciale di Flachau, le due manche scatteranno alle 17:45 e alle 20:45, mentre, in ambito maschile, è in programma la prima prova cronometrata della discesa libera di Wengen, il via è previsto alle 12:30. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A WENGEN DALLE 12.30 LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU ALLE 17.45 E 20.45 Sulla pista intitolata al leggendario Hermann Maier, Mikaela Shiffrin, con lo spirito della tigre ferita, partirà all’assalto per dimostrare che il secondo posto di Kranjska Gora ha rappresentato solamente un piccolo incidente di percorso e ribadire così la propria supremazia tra i pali stretti. 🔗 Leggi su Oasport.it

