Quando il dietro le quinte rovina la magia | perché il documentario su Stranger Things ha fatto infuriare i fan

Il documentario su Stranger Things ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan. Mentre alcuni desideravano approfondire il processo creativo, altri hanno trovato che alcune immagini e dettagli abbiano ridotto la magia e il mistero che circondano la serie. Questa situazione evidenzia come il dietro le quinte possa influire sulla percezione dell’opera, rischiando di alterare l’illusione e l’emozione che hanno reso Stranger Things un fenomeno globale.

